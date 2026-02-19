 Aller au contenu principal
Bill Gates absent du sommet "AI Impact" en Inde
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 07:22

Bill Gates a annulé sa participation au sommet "AI Impact" en Inde quelques heures seulement avant son discours prévu jeudi.

La Fondation Gates a déclaré que le cofondateur de Microsoft ne prononcerait pas son discours "afin de faire en sorte que l'attention repose uniquement sur les priorités du sommet".

La fondation avait écarté quelques jours plus tôt les rumeurs d'une absence de Bill Gates, insistant sur sa participation.

Cette annulation intervient après la publication le mois dernier par le département de la Justice américain de millions de documents liés au dossier Jeffrey Epstein qui ont mis au jour des liens - ténus ou étroits - entre l'homme d'affaires et délinquant sexuel mort en prison en 2019 et de nombreuses personnalités dans le monde, dont Bill Gates.

Le premier grand sommet consacré à l'IA en Inde a été pointé du doigt pour des défaillances de gestion ayant irrité les participants, qui ont dénoncé le manque de planification du gouvernement indien.

Le président Emmanuel Macron était présent jeudi au sommet de l'IA aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi, de même que les dirigeants de Google, OpenAI et Anthropic. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a pour sa part annulé sa visite.

(Munsif Vengattil et Aditya Kalra à New Delhi; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

