Bill Ackman prépare quatre nouveaux investissements pour Pershing Square

Bill Ackman a annoncé avoir réalisé quatre nouveaux investissements destinés à être détenus par ses différents fonds, dont Pershing Square USA (PSUS), son véhicule coté lancé récemment. L'investisseur n'a toutefois pas révélé l'identité des sociétés concernées et a indiqué que ces informations seraient communiquées lors de la publication du rapport trimesiel du deuxième trimestre.

Les décisions d'investissement du fondateur de Pershing Square sont particulièrement suivies par les marchés financiers. Ackman compte plus de 2,4 millions d'abonnés sur le réseau social X, où il communique régulièrement sur ses positions et ses analyses. Sa dernière opération rendue publique remonte au mois de mai, lorsqu'il avait annoncé avoir pris une participation dans Microsoft après le repli du titre en Bourse.

L'investisseur a également commenté la situation de Pershing Square USA, affirmant que le fonds s'échange actuellement avec une décote d'environ 20% par rapport à sa valeur nette d'inventaire. Selon lui, cet écart s'explique principalement par des facteurs techniques liés à l'introduction en Bourse du véhicule en avril. PSUS a été conçu pour permettre à un public plus large d'accéder à la stratégie d'investissement habituellement mise en oeuvre par les fonds de Pershing Square.