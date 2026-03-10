Bill Ackman demande l'introduction en bourse combinée de Pershing Square et d'un nouveau fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de la lettre de Bill Ackman et du contexte aux paragraphes 7 à 10 et 12 à 15)

Le fonds Pershing Square de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a déposé mardi une demande d'introduction en bourse de son fonds spéculatif et d'un nouveau fonds aux États-Unis, s'apprêtant ainsi à rejoindre le petit club des gestionnaires d'actifs alternatifs cotés en bourse.

Cette démarche marque une étape importante pour Bill Ackman, l'investisseur activiste qui s'est imposé comme l'un des investisseurs les plus surveillés de Wall Street. Il est connu pour ses pressions en faveur de changements dans des entreprises telles que Chipotle Mexican Grill CMG.N et le chemin de fer Canadien Pacifique.

Bill Ackman avait déjà tenté d'introduire le nouveau fonds, Pershing Square USA, en bourse en 2024, mais il a annulé le lancement quelques jours avant la date prévue pour le début des opérations.

Les investisseurs du nouveau fonds recevront 20 actions de Pershing Square pour 100 actions achetées dans le nouveau fonds en guise d'incitation.

Pershing Square USA s'attend actuellement à lever entre 5 et 10 milliards de dollars dans le cadre de la transaction combinée. Les actions sont vendues au prix de 50 dollars chacune.

Le fonds a obtenu 2,8 milliards de dollars d'engagements de la part d'investisseurs institutionnels américains et internationaux, tels que des family offices, des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des investisseurs très fortunés.

"Souvent, les banques d'investissement conseillent aux entreprises qui envisagent de faire une introduction en bourse de reporter leur offre dans de telles conditions de marché, car les investisseurs en introduction en bourse réduisent le prix qu'ils sont prêts à payer pour une entreprise lorsque les primes de risque augmentent", a déclaré Bill Ackman dans une lettre, faisant référence à la volatilité due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran."

"Si ce conseil est judicieux pour les entreprises en activité, l'inverse est vrai pour les introductions en bourse de véhicules d'investissement tels que PSUS, car plus les perturbations boursières sont importantes, mieux c'est pour le programme d'acquisition de PSUS."

Dans le rapport annuel 2025 de Pershing Square, Bill Ackman a cité "le potentiel d'un dividende de paix au Moyen-Orient" comme l'un des dix principaux moteurs d'une forte performance économique en 2026.

Pershing Square USA, qui investira dans 12 à 15 sociétés nord-américaines sous-évaluées, devrait imiter le fonds spéculatif existant d'Ackman, mais offrir des frais moins élevés et un accès plus rapide au capital afin d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs.

Pershing Square a vendu une participation de 10 % dans le fonds spéculatif en 2024 à un consortium d'investisseurs institutionnels et de family offices à une valeur de 10,5 milliards de dollars, en prévision d'une éventuelle introduction en bourse.

Le fonds spéculatif gérait environ 30,7 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de décembre, la majeure partie étant investie dans Pershing Square Holdings PSHP.L , le fonds à capital fixe coté à Londres.

FIGURE PUBLIQUE

Au fil des ans, la stratégie d'investissement d'Ackman a évolué, passant de l'"activisme transactionnel", qui consistait à faire pression pour que des changements soient opérés dans les entreprises afin d'améliorer le cours des actions, à la création de valeur en tant qu'"initié", en rejoignant le conseil d'administration d'entreprises de taille moyenne telles que l'exploitant de centres commerciaux General Growth Properties, dont Ackman a dit qu'il s'agissait du meilleur investissement de sa vie.

Contrairement aux engagements publics généralement limités des plus grands gestionnaires d'investissement de Wall Street, Bill Ackman s'exprime souvent sur la plateforme de médias sociaux X dans des messages élaborés, suivis de près par Wall Street et le Capitole.

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les preneurs fermes de l'introduction en bourse combinée.

Pershing Square et Pershing Square USA seront cotées à la Bourse de New York sous les symboles "PS" et "PSUS", respectivement.