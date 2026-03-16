BilendiUX se déploie à l’international : Le recrutement en libre-service désormais accessible aux équipes UX locales

Paris, le 16 mars 2026 – Bilendi, leader des technologies, des données et des solutions d’IA pour l’industrie des études, annonce le lancement de BilendiUX en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Espagne et en Amérique Latine. Solution déjà solidement établie dans le secteur, la plateforme est régulièrement utilisée par plus de 160 clients, parmi lesquels de grandes compagnies aériennes internationales et institutions bancaires. De nouveaux marchés stratégiques peuvent désormais profiter de la puissance du recrutement en libre-service de Bilendi.
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