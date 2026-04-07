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Bilendi vous invite à une visioconférence à destination des investisseurs individuels le 16 avril 2026 à 18h00.
information fournie par Boursorama CP 07/04/2026 à 10:15

Communiqué BILENDI

Bilendi vous invite à une visioconférence à destination des investisseurs individuels le 16 avril 2026 à 18h00

Bilendi invite ses actionnaires individuels et l’ensemble des investisseurs particuliers à participer à une visioconférence qui se tiendra :

le jeudi 16 avril 2026 à 18h00 (heure de Paris).

Cette présentation sera animée par Marc Bidou, Président-Directeur Général et fondateur du Groupe. À cette occasion, il reviendra sur les résultats annuels 2025 et présentera les grandes orientations du nouveau plan stratégique 2026-2030, visant à positionner Bilendi comme une plateforme globale d’insights AI native.

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