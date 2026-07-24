Bilendi : Premier semestre mitigé sur la top line

Publication du CA S1 2026

Bilendi a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2026. Ce dernier est ressorti à 43,2 M€, en très légère baisse par rapport au S1 2025 (-0,7% et -0,5% à taux de change constant). Nous rappelons également que le CA S1 2025 intègre les revenus de Netquest qui a été consolidée au 1er février 2025. À noter que sur une base pro forma, le CA S1 2026 est ainsi en baisse de -5,3%. Au deuxième trimestre, la tendance a été plus difficile pour le groupe qui a connu une décroissance marquée de -6,1% à 22,4 M€.

Perspectives

Bilendi a confirmé la poursuite de son plan stratégique 2026-2030, dont l’objectif est d’accélérer la montée en valeur de son modèle dans un marché des études en pleine mutation. Les initiatives engagées autour des solutions qualitatives, de l’automatisation via l’intelligence artificielle et du développement de l’offre UX visent à élargir progressivement le périmètre adressable du Groupe et à renforcer son positionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

L’enjeu principal réside désormais dans la capacité du Groupe à convertir ces développements en croissance additionnelle et en amélioration du profil de rentabilité. À horizon 2030, Bilendi maintient ses objectifs d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 175 et 200 M€, soit un doublement de l’activité par rapport à 2025, avec une marge d’EBITDA supérieure à 25% et une forte génération de trésorerie.

De notre côté nous abaissons légèrement notre objectif de CA 2026e à 92,9 M€ (vs 93,4 M€) afin de tenir compte d’un premier semestre plus difficile qu’attendu. Cela traduit une croissance de +1,5% sur l’exercice en cours. Notre objectif d’EBE 2026 s’établit quant à lui à 20,8 M€ (contre 20,9 M€ auparavant) traduisant une marge d’EBE 2026e de 22,4% (+50bps vs 2025).

Recommandation

À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et maintenons notre objectif de cours à 26,4€ (+73% d’upside).