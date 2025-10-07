 Aller au contenu principal
Bilendi : hausse de 87% du résultat d’exploitation ajusté au premier semestre
information fournie par AOF 07/10/2025 à 18:27

(AOF) - Au premier semestre, Bilendi a enregistré un chiffre d’affaires de 43,6 millions d'euros, en progression de 42,2% (+41,6% à taux de change constant). Sur les six premiers mois de l’année 2025, l’Ebitda ressort à 9 millions d'euros, en progression de 56,8 %, soit une marge d’Ebitda de 20,6%, un taux historique pour un premier semestre, en hausse de 1,9 point. Le résultat d’exploitation ajusté progresse également fortement de 86,7% à 5,2 millions d'euros sur un an et représente 12% du chiffre d’affaires. Le résultat net part du groupe ajusté affiche une hausse de 24,6 % à 2,4 millions d'euros.

Le spécialiste mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché réaffirme ses objectifs à horizon 2026 : un chiffre d'affaires consolidé de 100 millions d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 20 et 25%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

