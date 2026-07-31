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BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE
information fournie par Boursorama CP 31/07/2026 à 08:00
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Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :
• 2 003 actions WE.CONNECT
• 95 755,13 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 2 022 actions WE.CONNECT
• 96 023,91 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S1 2026 ACHAT VENTE
Nombre de transactions 87 86
Nombre d’actions 5 575 5 594
Montant en capitaux 134 578,31 € 134 309,53 €

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WE.CONNECT
25,5000 EUR Euronext Paris 0,00%

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