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Bigben Interactive se dirige vers une restructuration financière massive
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 07:20
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Le groupe a obtenu un accord de principe de ses principaux créanciers financiers pour restructurer sa dette. L'opération passera par une conversion de créances en capital et un apport d'argent frais, menant à une dilution massive des actionnaires actuels.

L'accord recueilli sous l'égide des conciliateurs mandatés par le Tribunal de commerce de Lille Métropole rassemble un large soutien des créanciers de Bigben Interactive.

Le plan de restructuration vise à apurer le passif de l'entreprise et à renforcer ses capitaux propres. Il s'articule autour de conversions de créances en capital et d'un apport d'argent frais sous forme d'augmentations de capital de la part de certains créanciers.

De manière indissociable, une partie de cet apport sera réinvestie par Bigben au capital de sa filiale Nacon (dont elle détient 56,72% du capital et 69,54 % des droits de vote). Ce réinvestissement restera toutefois conditionné à l'adoption par le Tribunal d'un plan de redressement pour Nacon, dont les paramètres clés recueillent déjà l'intention de soutien d'une majorité des créanciers financiers de cette dernière.

Afin de concrétiser ce plan, Bigben Interactive a déposé une requête en ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée auprès du tribunal de commerce. Si le tribunal accède à cette demande, la mesure se limitera strictement à la dette financière de la société, sans impacter les salariés ni les partenaires opérationnels, tels que les fournisseurs.

La direction a toutefois émis un avertissement important à l'attention du marché : les augmentations de capital envisagées provoqueront une dilution massive pour les actionnaires existants. De surcroît, au vu des valorisations et des paramètres retenus, ces opérations se feront à des prix d'émission significativement inférieurs au cours de Bourse actuel de l'action sur Euronext Paris.

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