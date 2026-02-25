Bigben Interactive et sa filiale Nacon dans la tourmente, leurs actions restent suspendues
Le spécialiste des jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming rappelle que les 17 et 20 février, il avait indiqué se trouver dans l'impossibilité de procéder au remboursement partiel de l'encours des obligations prévu initialement le 19 février. Par conséquent, il envisageait de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l'égide du Tribunal.
Ces décisions sont intervenues en raison du refus inattendu et tardif de son pool bancaire de donner suite à l'avis de tirage qui lui avait été adressé dans le cadre du refinancement partiel de ses obligations échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon (filiale à 56,72% de Bigben Interactive).
Dans ce contexte, Bigben Interactive va déposer ce jour, une requête aux fins d'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du Tribunal. L'objectif est d'engager, sous l'égide d'un conciliateur, des discussions avec ses créanciers financiers (en particulier les créanciers obligataires et bancaires) relatives à la restructuration de sa dette financière et, le cas échéant, à l'obtention de nouveaux moyens financiers, dans un cadre stable et juridiquement sécurisé.
L'entreprise ajoute que cette procédure n'implique pas les créanciers opérationnels (comme les fournisseurs) et n'aura pas d'incidence sur les opérations, les salariés ou les clients. La société pourra poursuivre ses activités mais la suspension de cotation des titres en bourse est maintenue.
Nacon procède à une déclaration de cessation des paiements
De son côté, Nacon a indiqué que la situation de son actionnaire majoritaire impactait de façon significative ses activités. Sa situation de liquidités nécessite la mise en oeuvre rapide d'une restructuration financière auprès de ses créanciers afin de lui permettre d'assurer la continuité de son exploitation.
Les actifs disponibles de Nacon ne lui permettent pas de faire face à son passif exigible, ce qui contraint la société à procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal et à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le but est d'évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l'activité, protéger les salariés et maintenir les emplois tout en renégociant avec les créanciers. La suspension des actions Nacon reste suspendue.
