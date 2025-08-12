BigBear.ai dégringole après un chiffre d'affaires trimestriel raté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août -

** Les actions de la société d'intelligence artificielle BigBear.ai BBAI.N chutent de 28,63 % à 5,07 $ avant le marché ** Les revenus de la société au T2 chutent 18 % d'une année sur l'autre à 32,47 millions de dollars, manquant l'estimation consensuelle de 40,60 millions de dollars

** Les perspectives de revenus pour 2025 se situent entre 125 et 140 millions de dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 167,7 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société retire ses prévisions d'Ebitda ajusté pour 2025 en raison des incertitudes liées au programme de l'armée

** Trois analystes considèrent l'action comme "Acheter"; leur PT médian est de 4,75 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, BBAI a progressé d'environ 59%