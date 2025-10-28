BIC révise ses perspectives annuelles après un T3 en demi-teinte
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 18:06
Cette performance inférieure aux attentes pousse le groupe à revoir ses ambitions pour l'exercice. BIC anticipe désormais une contraction de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et -1,5% à taux de change constants, contre une croissance initialement envisagée.
La marge d'exploitation ajustée est attendue autour de 13,7%, et le free cash flow (flux net de trésorerie disponible) devrait s'élever à environ 210 millions d'euros.
'2025 est une année difficile pour BIC [...] En conséquence, il était nécessaire de réviser nos perspectives 2025. Mon objectif est de construire des bases solides pour le Groupe tout en nous concentrant sur nos opérations', a fait savoir le nouveau directeur général Rob Versloot.
Dans le détail, la division Human Expression a vu ses ventes trimestrielles reculer de 0,5% à taux de change constants, à 192 millions d'euros, affectées par la faiblesse de Rocketbook, Skin Creative et Cello.
Flame for Life recule de 4,3% à taux de change constants, à 175 millions d'euros, malgré une amélioration séquentielle.
Seule la division Blade Excellence progresse, avec une hausse de 7,4% à taux de change constants, portée par Tangle Teezer. Hors cet effet de périmètre, les ventes de rasoirs reculent de 6,1% sur la période.
Le groupe a également annoncé la cession de son activité Cello en Inde, jugée non alignée avec ses objectifs de croissance et de rentabilité. Cette opération, qui devrait être finalisée d'ici fin 2025, n'aura pas d'impact significatif sur les résultats annuels précise le groupe.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,27% mardi, dans un marché prudent avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur ses taux d'intérêt et la publication des résultats trimestriels des géants technologiques américains. L'indice vedette CAC 40 a ... Lire la suite
-
M6 a annoncé mardi anticiper un affaiblissement de ses revenus publicitaires sur les derniers mois de l'année 2025, tout en faisant état d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre malgré l'accélération du streaming. "L’incertitude politique ... Lire la suite
-
par Stephen Nellis et Deborah Mary Sophia Microsoft a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au développeur de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, la valorisant à 500 milliards de dollars (428,74 milliards d'euros). ... Lire la suite
-
Le géant américain Apple a été condamné en France à payer une amende et des indemnisations pour avoir imposé des clauses défavorables aux opérateurs dans ses contrats, notamment concernant la vente d'iPhone, selon une décision consultée par l'AFP, confirmant une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer