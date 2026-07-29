BIC relève ses perspectives 2026 mais s'attend à un 2e semestre "plus difficile"

Le logo BIC au siège social de l'entreprise à Clichy, près de Paris

BIC ‌a relevé mercredi ses ​perspectives 2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires ​en hausse organique de 2,7% ​au deuxième trimestre, ⁠à 598 millions d'euros, ‌mais le fabricant d'articles de papeterie a prévenu ​être ‌conscient d'aborder une fin ⁠d'année "plus difficile".

Le groupe a déclaré dans un communiqué anticiper ⁠une ‌croissance organique "modeste" en 2026, ⁠une marge d'exploitation ajustée "légèrement ‌supérieure" à 14,0%, ⁠ainsi qu'une génération de ⁠flux nets ‌de trésorerie disponible "stable".

BIC avait confirmé ​en ‌avril anticiper une "amélioration des tendances" en chiffre ​d'affaires organique, une "légère progression" de la ⁠marge d’exploitation ajustée, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)