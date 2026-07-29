BIC relève ses perspectives 2026 mais s'attend à un 2e semestre "plus difficile"

Le logo BIC au siège social de l'entreprise à Clichy, près de Paris
BIC a relevé mercredi ses perspectives 2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 2,7% au deuxième trimestre, à 598 millions d'euros, mais le fabricant d'articles de papeterie a prévenu être conscient d'aborder une fin d'année "plus difficile".
Le groupe a déclaré dans un communiqué anticiper une croissance organique "modeste" en 2026, une marge d'exploitation ajustée "légèrement supérieure" à 14,0%, ainsi qu'une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".
BIC avait confirmé en avril anticiper une "amélioration des tendances" en chiffre d'affaires organique, une "légère progression" de la marge d’exploitation ajustée, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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