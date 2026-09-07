Bic dévoile son plan stratégique à horizon 2030

Bic a présenté son nouveau plan stratégique Bic to the Future, destiné à renouer durablement avec la croissance organique, tout en améliorant sa rentabilité et sa génération de trésorerie. Le groupe vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique d'environ 3% entre 2026 et 2030 et une marge d'exploitation ajustée supérieure à 15,5% à horizon 2030.

La stratégie repose sur un recentrage du portefeuille autour de quatre catégories : la Papeterie, les Briquets, les Rasoirs et les Brosses. Bic entend simplifier son offre, renforcer ses investissements dans la marque et l'innovation, accroître la pénétration de ses produits et poursuivre une expansion géographique sélective.

Bic consacrera environ 100 millions d'euros à ce programme entre 2027 et 2030 et vise, en retour, 80 millions d'euros d'économies récurrentes annualisées à horizon 2030.

Sur le plan financier, le groupe ambitionne de générer plus de 250 millions d'euros de flux nets de trésorerie disponible en 2030, et entre 900 et 950 millions d'euros cumulés sur la période 2027-2030. BIC entend parallèlement maintenir une politique de retour aux actionnaires, avec un dividende en croissance et un taux de distribution compris entre 40% et 50% du bénéfice par action ajusté.