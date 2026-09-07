 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bic dévoile son plan stratégique à horizon 2030
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 17:55
Ajouter Boursorama à vos sources

Bic a présenté son nouveau plan stratégique Bic to the Future, destiné à renouer durablement avec la croissance organique, tout en améliorant sa rentabilité et sa génération de trésorerie. Le groupe vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique d'environ 3% entre 2026 et 2030 et une marge d'exploitation ajustée supérieure à 15,5% à horizon 2030.

La stratégie repose sur un recentrage du portefeuille autour de quatre catégories : la Papeterie, les Briquets, les Rasoirs et les Brosses. Bic entend simplifier son offre, renforcer ses investissements dans la marque et l'innovation, accroître la pénétration de ses produits et poursuivre une expansion géographique sélective.

Bic consacrera environ 100 millions d'euros à ce programme entre 2027 et 2030 et vise, en retour, 80 millions d'euros d'économies récurrentes annualisées à horizon 2030.

Sur le plan financier, le groupe ambitionne de générer plus de 250 millions d'euros de flux nets de trésorerie disponible en 2030, et entre 900 et 950 millions d'euros cumulés sur la période 2027-2030. BIC entend parallèlement maintenir une politique de retour aux actionnaires, avec un dividende en croissance et un taux de distribution compris entre 40% et 50% du bénéfice par action ajusté.

Valeurs associées

BIC
66,900 EUR Euronext Paris -0,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
143,35 +11,73%
CAC 40
8 306,15 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,668 +12,84%
Pétrole Brent
97,2 +1,33%
BIOPHYTIS
0,07 -9,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank