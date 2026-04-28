BIC-CA +1,6% au T1, recul organique en Afrique et au M.-O

Le logo BIC au siège de la société à Clichy près de Paris

BIC a ‌fait état mardi d'une hausse organique de ​1,6% sur un an de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 453 millions ​d'euros, la faiblesse au Moyen-Orient et en Afrique ayant ​été compensée par ⁠la croissance soutenue dans les autres régions.

Le ‌fabricant d'articles de papeterie précise dans un communiqué que l'évolution des taux ​de ‌change et les changements de périmètre ⁠ont eu un impact de -5,0% et -1,9% respectivement sur son chiffre d'affaires trimestriel.

"Au Moyen-Orient et ⁠en Afrique, ‌le chiffre d'affaires a enregistré un ⁠recul en organique, suite à une ‌faible performance commerciale au Nigeria ⁠et en Afrique du Sud, et ⁠aux conséquences ‌de la situation géopolitique au Moyen-Orient", selon le ​communiqué.

Le groupe ‌a confirmé ses perspectives 2026 telles qu'annoncées en février, le groupe ​ayant déclaré s'attendre à une amélioration des tendances en chiffre d'affaires ⁠organique en 2026, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'à une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)