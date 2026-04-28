BIC-CA +1,6% au T1, recul organique en Afrique et au M.-O.

BIC BICP.PA a fait état mardi d'une hausse organique de 1,6% sur un an de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 453 millions d'euros, la faiblesse au Moyen-Orient et en Afrique ayant été compensée par la croissance soutenue dans les autres régions.

Le fabricant d'articles de papeterie précise dans un communiqué que l'évolution des taux de change et les changements de périmètre ont eu un impact de -5,0% et -1,9% respectivement sur son chiffre d'affaires trimestriel.

"Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d'affaires a enregistré un recul en organique, suite à une faible performance commerciale au Nigeria et en Afrique du Sud, et aux conséquences de la situation géopolitique au Moyen-Orient", selon le communiqué.

Le groupe a confirmé ses perspectives 2026 telles qu'annoncées en février, le groupe ayant déclaré s'attendre à une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique en 2026, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'à une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)