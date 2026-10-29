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Bic bien orienté malgré un troisième trimestre mitigé, AlphaValue reste prudent
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 10:02

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Bic avance de 0,62% à la Bourse de Paris, malgré un recul de 0,6% de ses ventes organiques au troisième trimestre 2026, à 516 millions d'euros. La papeterie et les briquets ont pesé sur le groupe, compensés en partie par la bonne dynamique de la division Blade Excellence, portée notamment par Tangle Teezer ( 29%). Dans le détail, les ventes organiques de la papeterie ont reculé de 1,1%, celles des briquets de 4,6%.

Dans le détail, les ventes organiques de la papeterie ont reculé de 1,1%, celles des briquets de 4,6%. Blade Excellence, elle, affiche une croissance de 3,9%. Malgré ces résultats contrastés, Bic confirme ses objectifs annuels : une croissance organique modeste, une marge d'exploitation ajustée légèrement supérieure à 14% et un flux de trésorerie disponible stable.

Dans une note, AlphaValue juge les résultats globalement conformes aux attentes, mais s'inquiète de la faiblesse persistante des briquets, une activité très rentable dont la marge d'exploitation ajustée atteignait environ 32% au premier semestre. Le bureau d'études reste aussi prudent sur une reprise en Amérique du Nord, où les ventes organiques ont reculé de 2% au troisième trimestre. Des bases de comparaison plus favorables pourraient soutenir l'activité au quatrième trimestre.

Mais pour AlphaValue, la demande sous-jacente reste fragile. L'analyste alerte aussi sur la hausse attendue des coûts des matières premières en 2027, qui pourrait peser sur les marges si Bic ne répercute pas intégralement cette inflation dans ses prix.

AlphaValue ne prévoit pas de modification significative de ses estimations, considère 2026 comme une année de transition et maintient sa recommandation Alléger sur le titre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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