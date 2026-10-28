BIC-Baisse organique du CA au T3, confirme ses perspectives 2026

BIC BICP.PA a annoncé mercredi une baisse organique du chiffre d'affaires de 0,6% au troisième trimestre, le groupe citant des dynamiques "contrastées" selon ses catégories au début du deuxième semestre.

* Le fabricant d'articles de papeterie a enregistré un chiffre d'affaires de 516 millions d'euros au troisième trimestre 2026, contre 519 millions à la même période l'année dernière.

* L'activité papeterie a baissé de 1,1% sur un an en organique, et les briquets de 4,6%, en raison notamment de faibles performances en Amérique du Nord.

* Tangle Teezer, la marque de brosse à cheveux britannique rachetée par le groupe en 2024, a cependant affiché une croissance organique de 29%, portée par la forte dynamique en Amérique du Nord et en Europe.

* Le groupe a confirmé ses perspectives 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)