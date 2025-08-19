BHP : la production totale de cuivre atteint un niveau record sur l'exercice 2024/2025

(AOF) - Producteur australien de fer, diamants, uranium, charbon, pétrole, cuivre et bauxite, BHP a publié ce mardi ses résultats annuels de l’exercice 2024/2025. Sur cette période, le bénéfice net a progressé de 14%, à 9 milliards de dollars. Le bénéfice attribuable sous-jacent s'élève à 10,2 milliards de dollars, soit un repli de 26%. L'Ebitda sous-jacent a diminué de 10% en raison de la baisse des revenus (-8% à 51,3 milliards de dollars). Le cuivre a contribué à hauteur de 45% à l’Ebitda sous-jacent, atteignant un niveau record de 12,3 milliards de dollars, contre 29% il y a un an.

" Notre marge d'Ebitda sous-jacent demeure solide à 53%, ce qui nous a permis de maintenir notre marge moyenne sur 20 ans au-dessus de 50%. Dans le cuivre, nous avons réalisé une marge d'Ebitda sous-jacent de 59%, grâce à des volumes de production record et des coûts unitaires plus faibles dans un environnement de prix plus élevés ", relève BHP.

Les revenus du groupe ont diminué " principalement en raison de la baisse des prix du minerai de fer et du charbon ". Cela a été partiellement compensé par la hausse des prix du cuivre.

Sur l'exercice 2024/2025, la production totale de cuivre de BHP a augmenté pour la troisième année consécutive, atteignant un niveau record de 2 017 Kt, soit 28% de plus qu'au cours de l'exercice 2021/2022, grâce aux solides performances enregistrées par tous les actifs en cuivre.

La production de cuivre de BHP pour l'exercice 2025/2026 " devrait rester forte " selon le groupe : entre 1 800 et 2 000 kt sur une base consolidée. Elle serait alors inférieure à celle de l'exercice 2024/2025.

En outre, BHP souligne que " la demande chinoise de cuivre a été plus forte que prévu au cours de l'exercice 2024/2025, avec une croissance des investissements dans les infrastructures énergétiques et un soutien politique pour les biens de consommation durables domestiques complétés par une forte hausse des exportations de produits manufacturés ".

La demande chinoise pour l'exercice 2025/2026 devrait rester forte, bien que la croissance ralentira.