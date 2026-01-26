Beyond Meat poursuivie en justice pour avoir prétendument dissimulé la nécessité d'une importante réduction de valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Beyond Meat BYND.O a été poursuivie en justice par des actionnaires qui accusent le producteur de viande végétale en difficulté de les avoir trompés en dissimulant la nécessité d'une importante dépréciation d'actifs, ce qui a entraîné une chute de 61 % du cours de l'action.

Selon une proposition de recours collectif déposée vendredi, Beyond Meat a insisté publiquement, pendant une grande partie de l'année dernière, sur la nécessité de réduire les dépenses et d'augmenter les marges, sans révéler qu'elle pourrait avoir besoin de déprécier des actifs à long terme tels qu'une usine de fabrication, des équipements et des contrats de location.

Selon le procès intenté devant le tribunal fédéral de Los Angeles, la vérité est apparue à l'automne dernier, lorsque Beyond Meat a retardé ses résultats financiers et a ensuite procédé à une dépréciation de 77,4 millions de dollars, ce qui a entraîné une perte de 112,3 millions de dollars au troisième trimestre. La chute des ventes, dont une baisse de 21 % aux États-Unis, a également pesé sur les résultats.

Le cours de l'action de Beyond Meat est passé de 2,84 dollars le 24 octobre, date à laquelle l'entreprise a averti qu'une dépréciation pourrait être nécessaire, à 1,12 dollar le 12 novembre, après la divulgation de la dépréciation.

Les actionnaires, menés par Mustafa Aljendan, ont déclaré avoir acheté des actions Beyond Meat à des prix artificiellement gonflés parce que la société basée à El Segundo, en Californie, et ses cadres supérieurs les ont trompés sur les perspectives de Beyond Meat. Ils demandent des dommages et intérêts non spécifiés pour récupérer leurs pertes.

Beyond Meat n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées dimanche et lundi.

L'entreprise n'a pas enregistré de bénéfices annuels depuis son entrée en bourse en 2019, et ses ventes globales sont en passe de diminuer pour la quatrième année consécutive. Impossible Foods fait partie des rivaux de Beyond Meat.

Le cours de l'action de Beyond Meat a culminé à près de 240 dollars en juillet 2019. Les actions se sont négociées en baisse de 2 cents à 89,5 cents dans les premiers échanges de lundi.