Beyond Meat en hausse après le lancement d'une ligne de boissons protéinées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fabricant de fausse viande Beyond Meat BYND.O ont augmenté de 7,7 % à 1,03 $

** La société lance une nouvelle gamme de boissons protéinées appelée Beyond Immerse

** BYND est fortement shorté, avec un intérêt vendeur d'environ 30,9% du flottant, selon les données de LSEG

** L'année dernière, BYND a réalisé une restructuration majeure de la dette qui a conduit à une dilution massive de la valeur de l'action

** BYND a chuté de 78,6 % en 2025