Beta Technologies vise une valorisation de 7,22 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évaluation dans le premier paragraphe, détails dans le reste du texte)

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies a déclaré mercredi dans un document réglementaire qu'il visait une cotation en bourse aux États-Unis valorisant la société à environ 7,22 milliards de dollars.

Basée dans le Vermont, Beta prévoit d'offrir 25 millions d'actions à un prix compris entre 27 et 33 dollars chacune et cherche à lever jusqu'à 825 millions de dollars.

L'offre intervient dans un contexte de reprise de l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis, stimulée par la baisse de la volatilité des marchés, qui améliore le sentiment des investisseurs après une période d'incertitude en matière de politique commerciale.

Malgré la fermeture du gouvernement américain, les entreprises peuvent autoriser l'entrée en vigueur automatique de leurs déclarations , ce qui implique de fixer le prix de l'introduction en bourse 20 jours avant la cotation au lieu de le finaliser la veille après un examen par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Les investisseurs principaux, dont Alliance AB.N Bernstein, BlackRock BLK.N , Ellipse, GE Aerospace GE.N et Federated FHI.N , peuvent acheter jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de catégorie A dans le cadre de l'offre.

Beta conçoit, fabrique et vend des avions électriques à hautes performances, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de charge et des composants.

La société a déposé une demande d'introduction en bourse fin septembre et a annoncé une perte nette de 25,57 dollars par action pour le semestre clos le 30 juin, contre 19,38 dollars par action un an plus tôt.

Elle sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "BETA".

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, Jefferies et Citigroup figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

Valeurs associées

ALLIANCEBERNSTEIN
39,750 USD NYSE +0,43%
BLACKROCK
1 203,520 USD NYSE +0,72%
FEDERATED HERM RG-B
52,180 USD NYSE -0,51%
GE AEROSPACE
300,400 USD NYSE +0,12%
