L'enseigne Grand Frais passe dans le giron du fonds Apollo
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 09:13

Logo d'Apollo Global Management dans leurs bureaux à Tokyo

Le géant français de l'investissement Ardian a annoncé mardi la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, propriétaire de l'enseigne Grand Frais, au gestionnaire américain d'actifs alternatifs Apollo.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

"L'investissement par Apollo permet à Prosol de poursuivre sa stratégie de croissance sous l'impulsion de son équipe dirigeante", a indiqué Ardian dans un communiqué.

Outre Grand Frais, Prosol opère également les enseignes La Boulangerie du Marché, BioFrais ainsi que Banco Fresco et Panfé en Italie. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de plus de 4,2 milliards d'euros en 2024.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions
