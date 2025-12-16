Rouge en vue en Europe avant les PMI et l'emploi US (actualisé)

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi dans une séance riche en indicateurs économiques avec notamment les indices PMI de l'activité des entreprises en Europe et le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,22% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,67%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,32%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,52% et le Stoxx 600 en baisse de 0,39%.

Les investisseurs prendront connaissance à partir de 8h15 GMT des indices PMI flash de l'activité dans les principaux pays d'Europe, tandis que dans l'après-midi outre-Atlantique, ils surveilleront le rapport sur l'emploi du département du Travail, ainsi que les chiffres des ventes au détail pour le mois d'octobre.

La publication de nombreuses statistiques officielles américaines a été retardée par le plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis, ce qui a conduit la Fed et le marché à naviguer à vue pendant des mois alors que des données privées témoignaient d'une dégradation de l'emploi.

C'est dans ce contexte que les données du jour seront scrutées par les marchés qui continuent de tabler sur au moins deux baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) l'an prochain après l'assouplissement monétaire de la semaine dernière.

"Il convient de prendre les données de cette semaine avec des pincettes compte tenu des problèmes de collecte de données ainsi que de l'impact économique direct de la fermeture des services gouvernementaux", note Ben Bennett, stratège investissement chez L&G Asset Management.

"Il faudra attendre 2026 pour avoir une vision plus claire de l'économie américaine", a-t-il ajouté.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,09%, ou 41,49 points, à 48.416,56 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 10,90 points, soit -0,16%, à 6.816,51 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 137,76 points, soit -0,59%, à 23.057,413 points.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré vendredi leurs plus fortes baisses journalières en plus de trois semaines, sur fond d'inquiétudes liées à l'inflation et aux investissements dans l'IA financés par la dette.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reflué de 1,56% à 49.383,29 points, pénalisé par le repli des valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle comme SoftBank Group (-1,72%) et Advantest (-1,41%). Le Topix, plus large, a cédé 1,78% à 3.370,50 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 1,45%, à un plus bas de trois semaines.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a décliné de 1,11% après avoir touché en séance un plus bas depuis le 13 octobre, tandis que le CSI 300 a abandonné de 1,20% après être tombé en séance à un creux de près de trois semaines.

Les investisseurs sont sur la défensive avant la publication des indicateurs américains, tandis que les données sur la Chine montrent que l'économie a stagné en novembre avec notamment une production industrielle à son plus bas niveau en 15 mois et des contre-performances dans les ventes au détail.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule de 0,06% face à un panier de devises de référence après s'être rapproché en séance d'un plus bas de mois alors que les marchés attendent la publication d'une série de données économiques, notamment le rapport sur l'emploi américain de novembre, qui avait été retardé.

L'euro cède 0,02%, à 1,1750 dollar et la livre sterling s'échange à 1,3358 dollar (-0,14%%) avant les décisions de politique monétaire respective jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE).

Le yen japonais s'est raffermi à 155,07 pour un dollar américain avant la décision de la politique monétaire vendredi de la Banque du Japon (BoJ).

Le bitcoin est passé de nouveau sous la barre des 90.000 dollars, s'échangeant mardi à 86.370,78 dollars.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 1,6 point de base, à 4,1665%, les investisseurs attendant les données sur l'emploi et l'inflation.

Le rendement du Bund allemand de même échéance est stable, à 2,8556% après une baisse de 1,5 point la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, accentuant les pertes de la veille, alors que les perspectives d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine semblent se renforcer, faisant naître l'espoir d'un assouplissement potentiel des sanctions contre Moscou.

Le Brent reflue de 0,69% à 60,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,77% à 56,38 dollars.

MÉTAUX

L'or, valeur refuge, s'est rapproché mardi de ses plus hauts de huit semaines à 4.307,69 dollars l'once, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de données clés sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient fournir de nouvelles indications sur les attentes en matière de politique monétaire de la Fed à l'approche de la nouvelle année.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h15 Indice S&P/HCOB composite décembre 50,3 50,4

(flash)

FR 08h15 Indice S&P/HCOB manufacturier décembre 48,0 47,8

(flash)

FR 08h15 Indice S&P/HCOB des services décembre 51,2 51,4

(flash)

DE 08h30 Indice S&P/HCOB composite décembre 52,5 52,4

(flash)

DE 08h30 Indice S&P/HCOB manufacturier décembre 48,5 48,2

(flash)

DE 08h30 Indice S&P/HCOB décembre 53,0 53,1

des services (flash)

EZ 09h00 Indice S&P/HCOB composite décembre 53,0 52,8

(flash)

EZ 09h00 Indice S&P/HCOB manufacturier décembre 49,9 49,6

(flash)

EZ 09h00 Indice S&P/HCOB décembre 53,3 53,6

des services (flash)

GB 09h30 Indice S&P/CIPS composite décembre 51,4 51,2

(flash)

GB 09h30 Indice S&P/CIPS manufacturier décembre 50,4 50,2

(flash)

GB 09h30 Indice S&P/CIPS des services décembre 51,5 51,3

(flash)

DE 10h00 Indice Zew du moral des décembre 38,5 38,5

investisseurs

USA 13h30 Créations d'emplois novembre 50.000 119.000

Taux de chômage 4,4% 4,4%

Salaire horaire moyen +0,3% +0,2%

- sur un an +3,6% +3,8

USA 13h30 Ventes au détail octobre +0,1% +0,2%

- sur un an n.d. +4,26%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)