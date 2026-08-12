Beta Technologies recule après un trimestre décevant

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12 août - ** L'action de la société aérospatiale et de défense Beta Technologies BETA.N a reculé d'environ 7% mercredi en début de séance ** Le constructeur d’avions électriques a annoncé une perte de 64 cents par action au deuxième trimestre; les analystes tablaient sur une perte de 60 cents, selon LSEG

** La perte d'Ebitda ajusté pour le trimestre s'est établie à 109,8 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur une perte d'Ebitda de 106,2 millions de dollars ** L'estimation moyenne des bénéfices des analystes avait augmenté d'environ 8,8% au cours des trois derniers mois

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, qui se situera désormais entre 42 et 50 millions de dollars, et actualise sa perte d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’année, qui s’établira entre 400 et 445 millions de dollars

** BETA met fin à une série de 9 jours de hausse consécutifs au cours desquels le titre avait bondi de 45%

** Le titre a chuté de 3,94 dollars pour s'établir à 20,65 dollars en séance; l'objectif de cours médian à 12 mois fixé par Wall Street est de 32 dollars et la recommandation moyenne est "achat fort"