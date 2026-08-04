BETA Technologies et EXIM Bank prévoient d'étendre leur accord de financement à hauteur de 1 milliard de dollars

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BETA Technologies BETA.N a annoncé mardi qu'elle souhaitait étendre son accord de financement avec l'Export-Import Bank des États-Unis jusqu'à 1 milliard de dollars, afin de contribuer au financement du développement des avions de cette entreprise aérospatiale spécialisée dans les appareils électriques.

* Le montage financier proposé comprend environ 830 millions de dollars de capitaux supplémentaires, prolongeant ainsi un accord existant de 170 millions de dollars qui avait contribué à financer la construction de l'usine de production d'avions de BETA à South Burlington, dans le Vermont.

* Depuis le premier financement de 170 millions de dollars accordé par l’EXIM Bank, le carnet de commandes d’avions commerciaux de BETA est passé d’environ 1 milliard de dollars à 3,9 milliards de dollars, a indiqué la société.

* « Grâce à notre introduction en bourse en 2025, BETA a levé environ 1,2 milliard de dollars, et notre partenariat avec l’EXIM Bank vise à apporter 1 milliard de dollars supplémentaires de capitaux de croissance non dilutifs », a déclaré Kyle Clark, directeur général de BETA.

* BETA a indiqué qu’elle pourrait utiliser ces fonds pour internaliser davantage de processus de fabrication aérospatiale, augmenter la production de systèmes de propulsion électrique et renforcer sa chaîne d’approvisionnement nationale.