 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BETA Technologies et EXIM Bank prévoient d'étendre leur accord de financement à hauteur de 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 12:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BETA Technologies BETA.N a annoncé mardi qu'elle souhaitait étendre son accord de financement avec l'Export-Import Bank des États-Unis jusqu'à 1 milliard de dollars, afin de contribuer au financement du développement des avions de cette entreprise aérospatiale spécialisée dans les appareils électriques.

* Le montage financier proposé comprend environ 830 millions de dollars de capitaux supplémentaires, prolongeant ainsi un accord existant de 170 millions de dollars qui avait contribué à financer la construction de l'usine de production d'avions de BETA à South Burlington, dans le Vermont.

* Depuis le premier financement de 170 millions de dollars accordé par l’EXIM Bank, le carnet de commandes d’avions commerciaux de BETA est passé d’environ 1 milliard de dollars à 3,9 milliards de dollars, a indiqué la société.

* « Grâce à notre introduction en bourse en 2025, BETA a levé environ 1,2 milliard de dollars, et notre partenariat avec l’EXIM Bank vise à apporter 1 milliard de dollars supplémentaires de capitaux de croissance non dilutifs », a déclaré Kyle Clark, directeur général de BETA.

* BETA a indiqué qu’elle pourrait utiliser ces fonds pour internaliser davantage de processus de fabrication aérospatiale, augmenter la production de systèmes de propulsion électrique et renforcer sa chaîne d’approvisionnement nationale.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pompier tente d'éteindre un feu qui fait rage dans la région de Megara, au nord-ouest d'Athènes, le 3 août 2026. ( AFP / Aris Oikonomou )
    Grèce: les pompiers toujours mobilisés contre les flammes au nord-ouest d'Athènes
    information fournie par AFP 04.08.2026 13:42 

    Les pompiers grecs continuent mardi de lutter contre l'incendie qui fait rage depuis vendredi au nord-ouest d'Athènes, en s'efforçant de garder "la situation sous contrôle", a indiqué mardi leur porte-parole. "Nous sommes sur le terrain pour le cinquième jour consécutif ... Lire la suite

  • ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )
    Pfizer en perte nette au 2T à cause de dépréciations d'actifs
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.08.2026 13:38 

    Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mardi une perte nette au deuxième trimestre, du fait d'une charge pour dépréciations d'actifs de 4,3 milliards de dollars liée, surtout, à des essais cliniques décevants en oncologie. Entre avril et juin, le chiffre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street- (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.08.2026 13:31 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats du jour, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,70% ... Lire la suite

  • Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran
    Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran
    information fournie par AFP Video 04.08.2026 13:29 

    Donald Trump a affirmé lundi que des négociations avec l'Iran avaient lieu "en ce moment même", malgré le démenti de Téhéran peu auparavant, le président américain affirmant que ces discussions représentaient "la dernière chance" pour le pays d'obtenir un bon accord. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0561 +40,25%
HAFFNER ENERGY
0,47 +6,58%
CAC 40
8 641,21 +0,32%
Pétrole Brent
83,4 -0,36%
2CRSI
24,7 +0,65%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank