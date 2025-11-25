Best Buy revoit ses prévisions annuelles à la hausse, les consommateurs s'arrachant les bonnes affaires pour les fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Forte croissance de la demande pour les ordinateurs, les tablettes et les jeux vidéo

*

Les ventes en ligne et les ventes internationales à magasins comparables augmentent au troisième trimestre

*

Le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise dépassent les estimations pour le troisième trimestre

(Ajout de commentaires de la directrice générale et des analystes aux paragraphes 3,6) par Savyata Mishra

Le distributeur d'électronique Best Buy BBY.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mardi, misant sur une forte demande pour les fêtes de fin d'année, les acheteurs profitant de rabais importants pour améliorer leurs ordinateurs portables, leurs smartphones et d'autres appareils électroniques domestiques.

Les ordinateurs et les tablettes, qui représentent environ un tiers du chiffre d'affaires du distributeur, ont connu une forte croissance car les consommateurs ont adopté de nouvelles technologies et remplacé les appareils achetés pendant la pandémie. La demande de jeux a également été soutenue par le lancement de la Switch 2 de Nintendo au début de l'année.

"Les clients restent résilients, mais concentrés sur les transactions et attirés par des moments de vente plus prévisibles", a déclaré la directrice générale Corie Barry lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'entreprise a étendu sa portée en ligne, déployant une place de marché américaine en août afin d'élargir son assortiment de produits et de rivaliser avec des concurrents plus importants dans le domaine du commerce électronique. Les ventes en ligne nationales ont augmenté de 3,5 % au cours du trimestre, tandis que les ventes internationales à magasins comparables ont progressé de 6,3 %.

Le distributeur a mis en œuvre une série de stratégies pour atténuer l'impact des droits de douane, notamment la flexibilité de la fabrication, les négociations sur les coûts et la diversification de la chaîne d'approvisionnement.

Best Buy pourrait voir des gains à court terme grâce aux mises à niveau Windows de Microsoft et aux nouveaux ordinateurs portables alimentés par l'IA, a déclaré Scot Ciccarelli, analyste chez Truist, ajoutant qu'un cycle de rafraîchissement des produits plus cohérent est nécessaire pour soutenir la croissance.

Best Buy s'attend désormais à ce que les ventes comparables pour l'exercice 2026 augmentent de 0,5 % à 1,2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % à une hausse de 1 %.

Il prévoit un bénéfice par action ajusté de 6,25 à 6,35 dollars, contre un objectif précédent de 6,15 à 6,30 dollars.

Les ventes comparables pour le trimestre clos le 1er novembre ont bondi de 2,7 %, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,62 %, selon les données compilées par LSEG.

Il a réalisé un bénéfice de 1,40 $ par action sur une base ajustée, supérieur aux estimations de 1,31 $.