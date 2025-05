Best Buy : révision des prévisions pour l'exercice 2026

(AOF) - Best Buy a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles comparables. Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public a déclaré pour le premier trimestre fiscal un bpa ajusté de 1,15 dollar contre un consensus de 1,09 dollar après 1,20 dollar l'année précédente. Le chiffre d'affaires a ateint 8,77 milliards de dollars, contre 8,85 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes ciblaient 8,81 milliards de dollars.

Le groupe a révisé ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026, les ramenant de 6,20 à 6,60 dollars par action diluée à une fourchette comprise entre 6,15 et 6,30 dollars. Le consensus visait 6,13 dollars.

Best Buy a également révisé ses prévisions de chiffre d'affaires , anticipant désormais une fourchette comprise entre 41,4 milliards et 42,2 milliards de dollars contre une fourchette comprise entre 41,1 milliards et 41,9 milliards de dollars. LLe consensus était de 41,38 milliards de dollars.

