Best Buy relève ses objectifs annuels

A l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre comptable, Best Buy relève ses prévisions pour l'exercice en cours, tablant désormais sur un BPA ajusté de 6,70 à 6,90 USD (et non plus de 6,30 à 6,60 USD) et une marge d'exploitation ajustée de 4,4% à 4,5% (au lieu de 4,3% à 4,4%).

De même, la chaîne d'électronique grand public anticipe désormais un chiffre d'affaires de 42,3 à 42,8 MdsUSD (et non plus de 41,2 à 42,1 MdsUSD), impliquant une variation de ses ventes en données comparables de 1,9% à 3% (au lieu de -1% à 1%).

Au titre de son 2e trimestre 2026-2027, Best Buy publie un BPA ajusté en progression de 15% à 1,47 USD, dépassant de plus de 7% l'estimation moyenne des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 0,4 point, à 4,3%.

A 9,78 MdsUSD, le chiffre d'affaires a progressé de 4,1% en données comparables, une croissance en nette accélération par rapport à celle de 1,6% observée un an auparavant, avec une hausse de 4,5% aux Etats-Unis qui a largement compensé un repli de 1,8% à l'international.

"Nous avons favorisé la croissance dans presque toutes nos grandes catégories de produits ainsi que de solides performances dans nos initiatives Best Buy Ads et Marketplace", explique la CEO Corie Barry, rappelant qu'elle termine ses derniers mois à la tête du groupe.