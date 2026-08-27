Best Buy recule malgré des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - * L'action du distributeur d'électronique Best Buy
BBY.N recule d'environ 3 % à 85,35 dollars en pré-ouverture
** La société table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 6,70 $ et 6,90 $, contre une fourchette de 6,30 $ à 6,60 $ indiquée précédemment
** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel total compris entre 42,3 et 42,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 41,2 à 42,1 milliards de dollars
** Chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 9,78 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 9,59 milliards de dollars — données compilées par LSEG
** Bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre de 1,47 $, dépassant l'estimation de 1,38 $
** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse de 31 % depuis le début de l'année
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