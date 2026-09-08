Best Buy recule après que D.A. Davidson a abaissé sa recommandation sur le titre à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action du distributeur d'électronique Best Buy BBY.N recule d'environ 2% à 88,60 dollars en début de séance

** D.A. Davidson abaisse sa recommandation sur le titre de « acheter » à « neutre »; maintient son objectif de cours à 95 dollars

** La société de courtage estime que les fondamentaux restent solides, soutenus par une demande en hausse pour les téléviseurs et les appareils électroménagers, ainsi que par les activités d’abonnement et de marketplace, qui génèrent des marges plus élevées

** Il ajoute que la forte dépendance de l’entreprise vis-à-vis des ventes du trimestre des fêtes ne laisse guère de marge d’erreur, le ralentissement des dépenses de consommation et les changements à la direction incitant à la prudence

** La société relève son estimation du BPA du troisième trimestre de 1,50 $ à 1,53 $, suite à un remboursement de droits de douane récemment annoncé, mais considère que cet effet est en grande partie ponctuel et ne constitue pas un catalyseur majeur pour le titre

** Sur 26 courtiers, trois attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », 21 « conserver » et deux « vendre »; leur objectif de cours médian est de 85 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé ~33% cette année