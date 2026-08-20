Bessent (Trésor américain) estime que l'augmentation des rachats d'obligations pourrait se poursuivre

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* Le Trésor va doubler le volume de ses rachats d'obligations à long terme au cours du prochain trimestre, pour atteindre au moins 4 milliards de dollars par opération

* Selon M. Bessent, les rachats pourraient dépasser 4 milliards de dollars par émission

* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans s'établit à 5,24 %, soit environ 10 points de base en dessous du pic atteint mardi

(Mise à jour sur l'évolution du marché obligataire; réécriture avec des détails supplémentaires) par David Lawder et Susan Heavey

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu'il pourrait encore augmenter les rachats de bons du Trésor par le gouvernement, dans le but d'influencer un marché de la dette publique qui commençait à montrer des signes de réticence après l'annonce surprise, la veille, d'un plan visant à doubler les rachats.

M. Bessent, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs doté d’une vaste expérience des marchés de la dette souveraine et des devises, a déclaré que la récente remontée des rendements des bons du Trésor à long terme, qui ont atteint des niveaux proches de leurs plus hauts depuis près de deux décennies, était injustifiée au regard du dynamisme de l’économie américaine. Il a également souligné les projets de l’administration Trump visant à réduire les dépenses publiques, qui ont fait grimper la dette publique américaine à plus de 40 000 milliards de dollars. Dans le cadre de la dernière manœuvre en date de M. Bessent, qui s’inscrit dans une tendance de plus en plus interventionniste, le Trésor a annoncé mercredi qu’il allait doubler le volume des rachats de titres à long terme au cours du prochain trimestre, pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération, une mesure qui, le temps d’une journée au moins, a apporté un certain soulagement à l’administration face aux rendements obligataires élevés qui font grimper rapidement le coût du service de la dette fédérale.

“Nous allons augmenter le volume des rachats”, a déclaré Bessent lors d’une interview sur CNBC. “Je tiens à préciser que ce montant pourrait dépasser les 4 milliards de dollars par émission.”

Le rendement à 30 ans US30YT=RR a enregistré mercredi sa plus forte baisse journalière depuis octobre dernier, la stratégie de M. Bessent ayant pris le marché par surprise dans un contexte de faible volume de transactions et de liquidité en cette fin d’été.

Jeudi, cependant, la moitié de ce mouvement avait été effacée et la brève chute des rendements provoquée par ses déclarations à CNBC n’a duré que quelques instants. Le rendement des obligations à 30 ans s’établissait en fin de séance à 5,24 %, à seulement une dizaine de points de base de son plus haut niveau atteint mardi, lorsqu’il avait atteint son plus haut niveau depuis juin 2007.

M. Bessent, qui a mené en début de mois la première intervention conjointe sur le yen japonais depuis 15 ans, a déclaré à CNBC que son objectif était de soutenir la liquidité sur un segment du marché où les échanges sont peu intenses, en particulier au mois d’août, tout en devant faire face à un volume important d’émissions d’entreprises à des taux plus élevés, notamment pour les infrastructures d’intelligence artificielle.

“Il s’agit en partie d’envoyer un signal et de montrer que nous estimons que les rendements ne reflètent pas les fondamentaux sous-jacents. Quant au conflit avec l’Iran, nous finirons par le surmonter, mais nous ne savons pas quand”, a déclaré M. Bessent.

Au lendemain du franchissement par la dette publique américaine totale du seuil symbolique des 40 000 milliards de dollars, M. Bessent a indiqué que lui-même et le directeur du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, allaient se lancer dans un nouvel effort d’assainissement budgétaire sous la direction du président Donald Trump, et que, combiné aux efforts visant à réduire le gaspillage, la fraude et les abus, cela permettrait de dégager des économies de plusieurs centaines de milliards de dollars.

Il a ajouté qu’il n’y avait “rien de magique dans le chiffre de 40 000 milliards de dollars” et que les États-Unis sortiraient de la dette grâce à la croissance. Dans l’intervalle, il a précisé que le déficit de cette année avait été gonflé par les remboursements des droits de douane instaurés par Trump, qui ont été déclarés illégaux par la Cour suprême — un phénomène qui ne se reproduirait pas l’année prochaine, car de nouveaux droits de douane sont mis en œuvre en vertu d’autres lois commerciales qui ont résisté aux recours judiciaires.

Il a ajouté qu’il s’attendait à ce que les recettes douanières de 2026 soient équivalentes à celles de 2025, sans toutefois préciser s’il faisait référence à l’année civile ou à l’exercice fiscal.

Une vague de construction d’usines et de centres de données , dont les coûts sont immédiatement imputés aux bénéfices des entreprises en vertu de la loi républicaine de 2025 sur les réductions d’impôts, freine également les recettes et entraîne une baisse des recettes fiscales provenant des entreprises, a déclaré M. Bessent.

Mais les coûts sur lesquels l’administration n’a guère d’influence — ceux liés aux programmes de protection socialetels que la Sécurité sociale et Medicare — continuent d’augmenter, tout comme les coûts liés au financement du déficit. À eux seuls, les paiements d’intérêts ont totalisé près de 1 200 milliards de dollars depuis le début de cet exercice fiscal, un chiffre qui égale presque le total de l’année dernière alors qu’il reste encore deux mois avant la fin de l’exercice budgétaire.

Les rendements élevés des obligations d’État — en particulier celles à long terme — font grimper les coûts d’emprunt pour les entreprises et les ménages, et pas seulement pour l’État.

Le taux d’intérêt d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans, un incontournable du marché immobilier américain, a augmenté de plus d’un demi-point de pourcentage pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, depuis que Trump et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran fin février. Cet événement a entraîné une hausse des coûts énergétiques et de l’inflation de manière plus générale, et a pratiquement anéanti tout espoir de baisse des taux de la part de la Réserve fédérale.