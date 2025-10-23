Besi voit son chiffre d'affaires augmenter au quatrième trimestre grâce à des commandes importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le rachat au paragraphe 3, le commentaire du directeur général au paragraphe 5 et le contexte aux paragraphes 7-8) par Ozan Ergenay

BE Semiconductor Industries (Besi)

BESI.AS a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les ventes du quatrième trimestre augmentent par rapport au précédent, la demande d'applications de centres de données liées à l'intelligence artificielle stimulant les réservations.

Le fournisseur néerlandais d'équipements de fabrication de puces fabrique l'outil de collage hybride le plus précis au monde, un instrument essentiel que les principaux fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et TSMC

2330.TW cherchent à adopter.

Besi a déclaré qu'elle lancerait un nouveau programme de rachat d'actions de 60 millions d'euros (70 millions de dollars), après avoir achevé un précédent programme de 100 millions d'euros en octobre.

Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 15 à 25 % au quatrième trimestre, après avoir chuté de 15,3 % en glissement annuel pour atteindre 132,7 millions d'euros au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires a été affecté par la faiblesse persistante des marchés d'assemblage grand public, en particulier pour les applications mobiles et automobiles, et par la baisse du chiffre d'affaires des liaisons hybrides, a déclaré Richard Blickman, directeur général de Besi, dans un communiqué.

Néanmoins, les commandes du troisième trimestre ont augmenté de 15,1 % pour atteindre 174,7 millions d'euros, grâce à une augmentation des réservations des sous-traitants asiatiques pour les centres de données et les applications photoniques.

Les meilleures perspectives reflètent la demande accrue des principaux acteurs de l'industrie de l'intelligence artificielle, a déclaré Richard Blickman.

Les fabricants de puces et les fournisseurs de matériaux ont été mis sous pression par une reprise plus lente que prévu des niveaux de stocks des clients, la demande de puces d'intelligence artificielle ne compensant que partiellement la faiblesse du secteur des puces pour l'automobile, les PC et les mémoires. Au début du mois, TSMC 2330.TW , le plus grand producteur mondial de puces avancées, a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année en raison de perspectives optimistes concernant les dépenses en matière d'IA, après avoir affiché un bénéfice record qui a dépassé les estimations du marché.

Besi a également déclaré qu'il s'attendait à ce que la marge brute du quatrième trimestre se situe entre 61 % et 63 %, contre 62,2 % au troisième trimestre.

(1 dollar = 0,8575 euro)