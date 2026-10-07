Besi s'effondre après que l'UBS a abaissé sa recommandation à « vendre » en raison des risques liés à l'adoption de la liaison hybride

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le premier point et évolution du cours des actions des concurrents européens au point 8)

7 octobre - ** Les actions de BE Semiconductor Industries

BESI.AS chutent d'environ 9,5% après que UBS a abaissé la recommandation sur le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs de « acheter » à « vendre » et a réduit son objectif de cours de 57% à 159 €

** UBS estime que les prévisions concernant la demande pour la technique d’encapsulation de puces dite « hybrid bonding », qui est au cœur de l'argumentaire d’investissement de Besi, « ne se concrétisent pas »

** UBS prévoit un ralentissement de l’adoption de l’HB dans les mémoires à haut débit, les clients des accélérateurs d’IA privilégiant l’augmentation de la capacité plutôt que les améliorations de performances

** UBS estime que le « hybrid bonding » représentera 10% de la demande d’équipements en 2028, contre environ 50% selon les prévisions consensuelles

** Elle estime que le chiffre d’affaires de Besi lié au « hybrid bonding » pour 2027-2028 sera inférieur de 50% à 60% au consensus, tandis que la demande provenant des optiques co-emballées, des accélérateurs d’IA et des processeurs pour PC ne devrait pas suffire à combler cet écart

** UBS indique que les capacités de production existantes chez TSMC 2330.TW et Intel INTC.O peuvent déjà prendre en charge des « volumes significatifs », ce qui limite le potentiel de hausse en l’absence d’une adoption supérieure aux prévisions

** L'action Besi prolonge ses pertes de mardi, jour où elle avait clôturé en baisse de 5,4% à la suite d'une révision à la baisse de sa notation par BofA Global Research, motivée par des inquiétudes similaires

** Du côté des autres valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs, ASML ASML.AS recule de 2,3%, ASM International ASMI.AS chute de 5,3%, Infineon IFXGn.DE perd 5,8%, X-Fab XFAB.PA recule de 5,8%, Soitec SOIT.PA perd 4,1%, STMicro STMPA.PA recule de 3,8%, Aixtron AIXGn.DE chute de 2,7% et ams-OSRAM AMS2.VI perd 3,6%