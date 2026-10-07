 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Besi s'effondre après que l'UBS a abaissé sa recommandation à « vendre » en raison des risques liés à l'adoption de la liaison hybride
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le premier point et évolution du cours des actions des concurrents européens au point 8)

7 octobre - ** Les actions de BE Semiconductor Industries

BESI.AS chutent d'environ 9,5% après que UBS a abaissé la recommandation sur le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs de « acheter » à « vendre » et a réduit son objectif de cours de 57% à 159 €

** UBS estime que les prévisions concernant la demande pour la technique d’encapsulation de puces dite « hybrid bonding », qui est au cœur de l'argumentaire d’investissement de Besi, « ne se concrétisent pas »

** UBS prévoit un ralentissement de l’adoption de l’HB dans les mémoires à haut débit, les clients des accélérateurs d’IA privilégiant l’augmentation de la capacité plutôt que les améliorations de performances

** UBS estime que le « hybrid bonding » représentera 10% de la demande d’équipements en 2028, contre environ 50% selon les prévisions consensuelles

** Elle estime que le chiffre d’affaires de Besi lié au « hybrid bonding » pour 2027-2028 sera inférieur de 50% à 60% au consensus, tandis que la demande provenant des optiques co-emballées, des accélérateurs d’IA et des processeurs pour PC ne devrait pas suffire à combler cet écart

** UBS indique que les capacités de production existantes chez TSMC 2330.TW et Intel INTC.O peuvent déjà prendre en charge des « volumes significatifs », ce qui limite le potentiel de hausse en l’absence d’une adoption supérieure aux prévisions

** L'action Besi prolonge ses pertes de mardi, jour où elle avait clôturé en baisse de 5,4% à la suite d'une révision à la baisse de sa notation par BofA Global Research, motivée par des inquiétudes similaires

** Du côté des autres valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs, ASML ASML.AS recule de 2,3%, ASM International ASMI.AS chute de 5,3%, Infineon IFXGn.DE perd 5,8%, X-Fab XFAB.PA recule de 5,8%, Soitec SOIT.PA perd 4,1%, STMicro STMPA.PA recule de 3,8%, Aixtron AIXGn.DE chute de 2,7% et ams-OSRAM AMS2.VI perd 3,6%

Valeurs associées

AIXTRON
38,540 EUR XETRA -2,18%
ASM INT
900,2000 EUR Euronext Amsterdam -4,98%
ASML HOLDING
1 603,6000 EUR Euronext Amsterdam -2,00%
BESI
174,6000 EUR Euronext Amsterdam -9,09%
INFINEON TECHNOLOGIES
60,950 EUR XETRA -5,77%
INTEL
112,5000 USD NASDAQ -3,18%
SOITEC
159,9000 EUR Euronext Paris -4,57%
STMICROELECTRONICS
49,8850 EUR Euronext Paris -4,07%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
X-FAB SILICON
6,4400 EUR Euronext Paris -6,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 12:05:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 781,88 -1,06%
Pétrole Brent
102,01 +0,92%
HAFFNER ENERGY
0,738 -5,38%
2CRSI
25,34 -6,70%
BIOPHYTIS
0,0486 +3,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank