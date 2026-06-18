Besi relève ses objectifs à long terme

En amont de sa journée investisseurs prévue ce jour, BE Semiconductor Industries (Besi) indique relever ses objectifs financiers à long terme, tablant désormais sur une marge opérationnelle entre 45 et 55%, pour un chiffre d'affaires entre 1,7 et 2,2 MdsEUR.

Pour rappel, lors de sa journée investisseurs de l'année dernière, l'équipementier néerlandais d'assemblage pour l'industrie des semi-conducteurs affichait des fourchettes cibles de respectivement 40 à 55% et de 1,5 à 1,9 MdEUR.

"Depuis le deuxième trimestre 2025, les conditions générales du marché et la dynamique des commandes se sont nettement améliorées", met en avant son CEO Richard W. Blickman pour justifier ce relèvement de prévisions à long terme.

"La demande accrue pour des applications photoniques et de centres de données liées à l'IA 2.5D, ainsi que les nouveaux cas d'utilisation de l' hybrid bonding dans les domaines de la logique, de la mémoire et de l'optique co-encapsulée, ont considérablement amélioré nos perspectives d'activité", précise-t-il.

Lors de sa journée des investisseurs 2026, ce jeudi à Amsterdam, Besi abordera plus en détail les tendances du marché, passera en revue sa stratégie commerciale et produit et présentera les mises à jour de son modèle financier cible à long terme.