Besi: entouré après un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - BE Semiconductor Industries (Besi) s'adjuge près de 6% à Amsterdam, à la faveur de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 111,7 à 159 euros sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des puces.



Le broker explique voir de nouvelles opportunités pour la technologie d'hybrid bonding du groupe néerlandais dans les domaines de la photonique et des tablettes haut de gamme, ainsi qu'un redressement du marché grand public.





Valeurs associées BESI 149,90 EUR Euronext Amsterdam +4,86%