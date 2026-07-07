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BESI continue de perdre du terrain malgré des propos rassurants d'Oddo BHF
information fournie par AOF 07/07/2026 à 15:53

(Zonebourse.com) - A l'instar de l'ensemble de son secteur, qui pâtit d'une publication décevante de Samsung cette nuit, BE Semiconductor Industries (BESI) fait grise mine ce mardi, avec un recul de 5,5% à 244 EUR à Amsterdam, au lendemain d'une chute de 5,5% qui a fait réagir Oddo BHF ce matin.

"La correction du titre hier a un air de déjà-vu : un article de presse coréen remet en question le calendrier d'adoption de l'hybrid bonding dans les mémoires en raison de débats soit obsolètes (hauteur du packaging), soit déjà connus (adoption limitée dans l'HBM4E et graduelle avec l'HBM5)", affirme le bureau d'études, pour qui l'article "apporte peu d'éléments nouveaux".

"Notre modèle intégrait déjà une adoption très limitée pour l'HBM4E (environ 2-3%) et, certes, un point d'inflexion avec l'HBM5 (2027), mais en coexistence avec le TCB sur plusieurs générations. A noter que, même en cas de décalage de l'adoption vers l'HBM5E, l'impact serait gérable sur le BPA (environ 10% sur 2027/28)", poursuit-il.

Ainsi, aux yeux d'Oddo BHF, sa thèse d'adoption de l'hybrid bonding reste intacte et cette correction offre, une nouvelle fois, une opportunité d'achat. Le bureau d'études ne modifie ni ses estimations ni son objectif de cours de 400 EUR, et réitère son opinion "surperformance".

Malgré ces propos rassurants, l'action BESI continue de perdre nettement du terrain ce mardi, à l'instar des autres valeurs européennes des semi-conducteurs, comme ASML (-6% à Amsterdam), STMicroelectronics (-6,6% à Paris et à Milan) ou Infineon (-7,8%).

Le secteur souffre manifestement d'une publication décevante de Samsung Electronics cette nuit. Le fabricant sud-coréen de produits électroniques estime avoir réalisé, au cours du trimestre écoulé, un bénéfice d'exploitation d'environ 8 900 MdsKRW et un chiffre d'affaires de l'ordre de 74 000 MdsKRW, soit environ 5,2 MdsEUR et 43,3 MdsEUR.

"Malgré une multiplication par 19 du bénéfice trimestriel en comparaison annuelle, celui-ci s'est révélé "seulement" supérieur de 6% aux estimations, ce qui semble avoir généré une série de prises de bénéfices", expliquait un économiste de Deutsche Bank dans son point matinal.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 15:53:00.

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