Le procureur général de l'Oregon va demander au tribunal d'ordonner à Paramount de se conformer à l'enquête sur la fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Le procureur général de l'Oregon va demander à un tribunal d'ordonner à Paramount de se conformer aux demandes d'enquête liées à son projet d'acquisition de Warner Bros, selon des documents consultés par Reuters.

L'Oregon cherche à obtenir des documents concernant les efforts déployés par l'entreprise pour faire pression sur l'administration Trump afin d'obtenir son soutien à la fusion, après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'opération.

Paramount a l'intention de conclure l'opération le 16 juillet ou immédiatement après, a indiqué l'État dans des documents qui seront déposés auprès du tribunal.