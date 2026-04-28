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Bertrandt sanctionné après l'abaissement de l'objectif de revenus annuels
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 17:11

Bertrandt chute lourdement à Francfort (-9,21%, à 12,08 euros) après avoir lancer un avertissement sur chiffre d'affaires.

Lors de sa publication, le fournisseur de solutions automobiles et de services de développement basé en Allemagne, a indiqué que son Ebit provisoire du deuxième trimestre 2025-2026 était à -13 millions d'euros, contre -12,4 millions d'euros un an plus tôt, et une prévision à -6 millions d'euros pour les analystes de DZ Bank. Ces derniers estiment que le ralentissement est dû à un manque persistant de reprise du marché et la sous-utilisation des capacités de production, malgré un carnet de commandes en hausse.

Par conséquent, Bertrandt prévoit désormais une baisse modérée de son chiffre d'affaires sur l'exercice, alors qu'auparavant, la société visait une hausse modérée. Selon DZ Bank, la direction a également émis des doutes sur la capacité de la société à redevenir bénéficiaire cette année.

Toujours chez DZ Bank, les analystes estiment qu'une grande partie de ces mauvaises nouvelles est déjà intégrée dans le cours de l'action suite à la chute des dernières semaines. Leur recommandation reste à l'achat, avec une cible de 25 euros.

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BERTRANDT
12,000 EUR XETRA +1,27%
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