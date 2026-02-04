Bernstein reste à "performance en ligne" sur EssilorLuxottica, objectif 250 euros
04/02/2026
Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études fait valoir que le titre du groupe franco-italien se négocie à des niveaux de valorisation dignes d'une entreprise technologique, avec un multiple très élevé de plus de 30 fois ses bénéfices, dû au fait que les investisseurs parient sur l'apparition d'un gigantesque marché avec le développement des lunettes alimentées par l'IA.
La large diffusion de ces smart glasses - qui se vendent en effet deux fois plus cher que les lunettes classiques - pourrait avoir pour effet de multiplier par cinq d'ici à 2040 la taille du marché des lunettes haut de gamme, déjà estimé à plus de 75 milliards d'euros et actuellement dominé par EssilorLuxottica, explique l'analyste.
Bernstein estime cependant que les investisseurs ont tendance à sous-estimer le risque associé à ce changement de paradigme et considère qu'EssilorLuxottica dispose d'arguments compétitifs solides, mais pas totalement invincibles.
Certes, explique-t-il, le groupe possède des licences de grandes marques, contrôle une grande partie de sa production avec son modèle d'intégration verticale et affiche une présence mondiale grâce à son réseau de distribution, mais ces avantages peuvent très bien être copiés par d'autres acteurs, souligne-t-il.
De son point de vue, le succès des Ray-Ban Meta a servi de "galop d'essai" pour des géants technologiques comme Alibaba, Google et Apple, qui pourraient bien collaborer dans le domaine avec d'autres marques de luxe, poursuit le cabinet de recherche, selon lequel la concurrence est aujourd'hui appelée à s'intensifier.
