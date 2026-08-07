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Bernstein relève sa cible sur General Dynamics
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 16:05
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L'analyste rehausse son objectif de cours sur le titre de 398 à 421 USD, avec une note de "performance de marché".

General Dynamics avait publié ses résultats trimestriels le 29 juillet, faisant apparaitre une nette progression des revenus et bénéfices trimestriels.

En réaction, les analystes de Bernstein ont relevé ce matin leur objectif de cours, notamment afin d'illustrer les perspectives améliorées pour les divisions Aerospace et Combat Systems, avec des carnets de commandes particulièrement solides.

La vigueur du carnet de commandes d'Aerospace, avec un book-to-bill de 149%, conjuguée aux progrès de la chaîne d'approvisionnement, conduit d'ailleurs Bernstein à relever ses hypothèses de marge pour le reste de 2026.

L'analyste devient également plus confiant sur Combat Systems malgré des marges trimestrielles inférieures aux attentes. Le book-to-bill de 206% témoigne selon lui d'une demande robuste, tandis qu'une amélioration du mix, grâce à davantage de ventes internationales, devrait permettre un redressement des marges au second semestre.

Dans Marine Systems, Bernstein juge positifs les progrès de production et l'attribution du contrat de 76,6 MdsUSD portant notamment sur les programmes Virginia et Columbia. Le broker considère toutefois que des contraintes d'approvisionnement persistent et que des efforts importants restent nécessaires pour atteindre les cadences visées par l'US Navy.

Ces éléments conduisent Bernstein à porter son estimation de BPA 2026 à 17,35 USD contre 16,84 USD, mais sans modifier son opinion Market-Perform.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 16:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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