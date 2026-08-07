Bernstein relève sa cible sur General Dynamics

L'analyste rehausse son objectif de cours sur le titre de 398 à 421 USD, avec une note de "performance de marché".

General Dynamics avait publié ses résultats trimestriels le 29 juillet, faisant apparaitre une nette progression des revenus et bénéfices trimestriels.

En réaction, les analystes de Bernstein ont relevé ce matin leur objectif de cours, notamment afin d'illustrer les perspectives améliorées pour les divisions Aerospace et Combat Systems, avec des carnets de commandes particulièrement solides.

La vigueur du carnet de commandes d'Aerospace, avec un book-to-bill de 149%, conjuguée aux progrès de la chaîne d'approvisionnement, conduit d'ailleurs Bernstein à relever ses hypothèses de marge pour le reste de 2026.

L'analyste devient également plus confiant sur Combat Systems malgré des marges trimestrielles inférieures aux attentes. Le book-to-bill de 206% témoigne selon lui d'une demande robuste, tandis qu'une amélioration du mix, grâce à davantage de ventes internationales, devrait permettre un redressement des marges au second semestre.

Dans Marine Systems, Bernstein juge positifs les progrès de production et l'attribution du contrat de 76,6 MdsUSD portant notamment sur les programmes Virginia et Columbia. Le broker considère toutefois que des contraintes d'approvisionnement persistent et que des efforts importants restent nécessaires pour atteindre les cadences visées par l'US Navy.

Ces éléments conduisent Bernstein à porter son estimation de BPA 2026 à 17,35 USD contre 16,84 USD, mais sans modifier son opinion Market-Perform.