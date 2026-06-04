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Bernstein confirme son conseil sur Hermès, le titre grimpe
information fournie par AOF 04/06/2026 à 17:29

(Zonebourse.com) - Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 2 150 euros.

Bernstein rapporte que la tendance observée au deuxième trimestre 2026 pour Hermès reste globalement en ligne avec celle du premier trimestre dans la plupart des régions, la Corée du Sud constituant la principale exception avec une dynamique particulièrement favorable.

L'analyste précise que la faiblesse du prêt-à-porter au premier trimestre est en partie liée à l'activité chaussures, tandis que les nouveautés dans le prêt-à-porter féminin affichent un fort taux d'écoulement.

D'après Bernstein, le cadre de croissance de la maroquinerie demeure inchangé, avec environ 5-6% de hausse des prix et 6% de croissance des volumes attendus sur l'exercice, les volumes devant s'améliorer progressivement au fil de l'année.

Le bureau d'études ajoute qu'aux Etats-Unis, la demande sous-jacente reste très dynamique malgré la disparition de l'effet mécanique des hausses de prix mises en place pour compenser les droits de douane.

Peu avant 17h30 à Paris, le titre progressait de 1,4%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 17:29:00.

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