Bernstein abaisse la note d'AkzoNobel en raison des craintes liées à la fusion avec Axalta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Bernstein a abaissé sa note sur le fabricant de peinture néerlandais AkzoNobel AKZO.AS de "surperformance" à "performance du marché", citant les craintes que l'accord de fusionannoncé avec Axalta AXTA.N puisse être modifié, ainsi que les fondamentaux de l'entreprise et les attentes trop élevées en matière de bénéfices pour 2026

** "Nous craignons que la transaction, telle qu'elle a été annoncée, soit modifiée, soit par la pression des actionnaires d'Axalta, soit par des problèmes antitrust, soit par un intrus", a déclaré le courtier.

Celui-ci souligne également le risque d'exécution lié à une transaction de 25 milliards de dollars.

** Le courtier ajoute qu'il trouve une alternative d'investissement plus convaincante dans les revêtements, comme l'achat d'actions PPG

** "Nous considérons que le portefeuille de PPG a une croissance supérieure à celle de la combinaison Akzo-Axalta dans tous les cas, étant donné leur exposition plus élevée à l'aérospatiale et plus faible à la finition automobile", indique-t-il

** Bernstein réduit son PT sur Akzo de 64 euros à 59 euros

** Sur les 17 analystes qui couvrent Akzo Nobel, 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", six la considèrent comme un "maintien" et un analyste la considère comme une "vente" - données LSEG