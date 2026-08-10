Bernhard Capital va privatiser Bowman Consulting dans le cadre d'une opération d'un milliard de dollars

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Bernhard Capital Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures et les services, a annoncé lundi qu'elle allait acquérir Bowman Consulting Group BWMN.O dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 1 milliard de dollars, dette comprise. Le cours de l'action de cette société spécialisée dans les services d'ingénierie et la gestion de programmes a bondi de 55 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Les actionnaires recevront 43 dollars en espèces pour chaque action ordinaire de Bowman qu'ils détiennent, ce qui représente une prime d'environ 58 % par rapport au cours de clôture de l'action le vendredi 7 août.

* Les conditions prévoient également une période de "go-shop" de 35 jours, prenant fin à 17 h (heure de l’Est) le 13 septembre 2026, au cours de laquelle la société pourra solliciter, examiner et négocier activement d’autres propositions d’acquisition.

* Bowman, qui est entrée en bourse en 2021, compte plus de 2 500 employés répartis sur 100 sites aux États-Unis et a réalisé plus de 35 acquisitions, selon les données de LSEG.

* "Ce qui distingue Bowman, c’est sa réputation d’expertise technique approfondie, sa capacité avérée à mener à bien efficacement des projets complexes, ainsi que l’envergure et la diversité qu’elle a développées sur les marchés des infrastructures essentielles", a déclaré Mark Spender, associé et directeur des investissements chez Bernhard.

* BofA Securities agit en tant que banque conseil exclusif et Latham & Watkins en tant que conseiller juridique de Bowman, tandis que Kirkland & Ellis intervient en tant que conseiller juridique de Bernhard Capital Partners.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 ou au premier trimestre 2027.