Dassault Systèmes s'allie à Solize Partners au Japon

Dassault Systèmes indique avoir conclu un accord avec Solize Partners au Japon, dans le cadre du "programme de partenariat en conseil et intégration de systèmes", afin d'aider les industriels à accélérer leur transformation numérique, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à stimuler l'innovation.

Partenaire japonais de l'accord, Solize Partners associera ses compétences en ingénierie et en fabrication à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes afin d'accompagner les clients tout au long du cycle de vie des produits, de la conception à la fabrication, en passant par l'ingénierie.

Ensemble, Solize Partners et Dassault Systèmes aideront les entreprises à intégrer leurs données d'ingénierie et leurs données métier, à mieux exploiter leurs connaissances et à créer des environnements d'ingénierie numérique connectés favorisant une prise de décision plus rapide et mieux éclairée.

Ce partenariat, qui ouvre un nouveau chapitre dans la collaboration qui existait déjà entre les deux groupes en Inde, permettra ainsi aux clients industriels d'accélérer le développement de produits, d'améliorer la qualité, de réduire les coûts et de renforcer les collaborations.