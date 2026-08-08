Berkshire réduit sa position en liquidités alors que les rachats d'actions s'accélèrent, et annonce une hausse de ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe; ajout de détails supplémentaires sur les résultats, les rachats d'actions et la trésorerie, paragraphes 2 à 12)

Berkshire Hathaway BRKa.N a commencé à réduire son énorme réserve de trésorerie au deuxième trimestre, en investissant des milliards de dollars dans des actions, notamment celles d’Alphabet, et en rachetant pour plusieurs milliards de dollars supplémentaires de ses propres actions, alors que ses dizaines d’entreprises affichaient des bénéfices en hausse.

Le conglomérat a déclaré samedi avoir racheté pour 4,5 milliards de dollars de ses propres actions au deuxième trimestre et plus de 3,3 milliards supplémentaires en juillet, accélérant ainsi les rachats qu’il avait entamés en mars après une interruption de près de deux ans.

Il a également acheté près de 20 milliards de dollars d’actions de plus qu’il n’en a vendu entre avril et juin, mettant ainsi fin à une série de 14 trimestres consécutifs en tant que vendeur net d’actions.

Ces achats comprenaient un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars dans Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google et YouTube, dans laquelle Berkshire détenait déjà une participation importante et qui figure désormais parmi ses principales positions boursières.

Berkshire a clôturé le mois de juin avec 364,7 milliards de dollars de trésorerie, en baisse par rapport au niveau record de 380,2 milliards de dollars atteint trois mois plus tôt.

Le résultat d’exploitation du deuxième trimestre a progressé de 16 % pour s’établir à 12,98 milliards de dollars, soit environ 9 068 dollars par action de classe A, contre 11,16 milliards de dollars un an plus tôt.

Cesrésultats ont bénéficié de la hausse des bénéfices de la compagnie ferroviaire BNSF, des activités de fabrication, de services et de vente au détail, ainsi que des fluctuations des taux de change.

Le résultat net a plus que doublé, passant de 12,37 milliards de dollars à 25,67 milliards de dollars, soit environ 17 928 dollars par action de classe A.Les résultats de l’année précédente incluaient une dépréciation de 3,76 milliards de dollars sur la participation de Berkshire dans le groupe agroalimentaire Kraft Heinz KHC.O .

Ce trimestre était le deuxième depuis que Greg Abel a pris la direction générale de Berkshire, succédant à Warren Buffett, qui reste président du conseil d’administration.

Les investisseurs et les analystes étaient impatients de voir en quoi l’approche de Greg Abel en matière de gestion du capital de Berkshire diffère de celle de Warren Buffett, qui avait eu des difficultés à déployer ses liquidités vers la fin de ses 60 années à la tête de son conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska.

Le rythme des rachats d’actions est comparable à celui atteint par Buffett à son apogée au début de cette décennie.

L'année 2021 a été la plus prolifique pour Berkshire en matière de rachats d'actions, avec 27 milliards de dollars d'actions rachetées.