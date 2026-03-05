Berkshire Hathaway progresse grâce à la reprise des rachats d'actions

5 mars - ** Les actions de classe B de Berkshire Hathaway

BRKb.N augmentent de 1,2 % à 493,25 $ avant le marché

** Berkshire a commencé à racheter ses actions, a déclaré le conglomérat dans une déclaration réglementaire

** Cette décision fait suite à l'arrivée de Greg Abel à la tête de Berkshire, qui avait passé plus d'un an sans racheter d'actions

** M. Abel a déclaré à CNBC qu'il avait consulté son prédécesseur Warren Buffett avant de décider de reprendre les rachats d'actions

** Nous rachèterons les actions Berkshire lorsqu'elles se négocieront en dessous de notre estimation de la valeur intrinsèque", a écrit M. Abel dans sa première lettre annuelle adressée aux actionnaires la semaine dernière

** Les actions de classe B de Berkshire ont baissé de 3 % depuis le début de l'année