Berkshire Hathaway progresse grâce à la reprise des rachats d'actions
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de classe B de Berkshire Hathaway

BRKb.N augmentent de 1,2 % à 493,25 $ avant le marché

** Berkshire a commencé à racheter ses actions, a déclaré le conglomérat dans une déclaration réglementaire

** Cette décision fait suite à l'arrivée de Greg Abel à la tête de Berkshire, qui avait passé plus d'un an sans racheter d'actions

** M. Abel a déclaré à CNBC qu'il avait consulté son prédécesseur Warren Buffett avant de décider de reprendre les rachats d'actions

** Nous rachèterons les actions Berkshire lorsqu'elles se négocieront en dessous de notre estimation de la valeur intrinsèque", a écrit M. Abel dans sa première lettre annuelle adressée aux actionnaires la semaine dernière

** Les actions de classe B de Berkshire ont baissé de 3 % depuis le début de l'année

