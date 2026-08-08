Berkshire accélère ses rachats d'actions et réduit sa trésorerie alors que ses bénéfices dépassent les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du gestionnaire de portefeuille et d'informations financières, notamment la valeur de marché et la valeur comptable, aux paragraphes 9, 12, 16, 19 et 28)

* Berkshire a racheté pour plus de 7,8 milliards de dollars d'actions depuis fin mars

* Le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires progressent; la trésorerie recule à 364,7 milliards de dollars

* Les gains enregistrés par BNSF et les activités de services compensent la faiblesse de Geico

par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré avoir commencé à réduire son énorme réserve de trésorerie au deuxième trimestre, en investissant des milliards de dollars dans des actions telles que celles d’Alphabet et en rachetant des milliards de ses propres actions, alors qu’elle annonçait un bénéfice supérieur aux prévisions.

Le conglomérat a déclaré samedi avoir racheté pour 4,5 milliards de dollars de ses propres actions entre avril et juin, puis plus de 3,3 milliards supplémentaires en juillet, accélérant ainsi les rachats qu’il avait entamés en mars après une interruption de près de deux ans.

Berkshire a également acheté près de 20 milliards de dollars d’actions de plus qu’il n’en a vendu, mettant ainsi fin à une série de 14 trimestres consécutifs en tant que vendeur net d’actions.

Ces achats comprenaient un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars dans Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google et YouTube, qui constitue désormais l’un de ses principaux portefeuilles d’actions.

Le résultat d’exploitation trimestriel a progressé de 16 % pour atteindre 12,98 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes, grâce à l’amélioration des performances de la compagnie ferroviaire BNSF et des activités de services, notamment la division d’avions de luxe NetJets et le distributeur de composants électroniques TTI, qui ont contribué à compenser la faiblesse de l’assureur automobile Geico. Le résultat net a plus que doublé pour atteindre 25,67 milliards de dollars, incluant les plus-values et moins-values latentes sur les actions que Berkshire, dont le siège se trouve à Omaha, dans le Nebraska, détient toujours. Berkshire invite les investisseurs à ne pas tenir compte de la volatilité qui en résulte.

Le chiffre d’affaires, qui stagnait jusqu’alors, a progressé de 10 % pour atteindre 101,81 milliards de dollars.

Berkshire a déclaré qu’une « incertitude considérable » subsistait quant aux événements macroéconomiques et géopolitiques, notamment les droits de douane et les conflits. Elle a également indiqué que la baisse de la demande dans ses activités grand public , notamment ses 103 concessions automobiles et de camions, la marque de sous-vêtements Fruit of the Loom et les camping-cars Forest River, reflète les changements dans la confiance des consommateurs.

Ce trimestre était le deuxième depuis que Greg Abel a pris la direction de Berkshire, succédant à Warren Buffett, qui reste président du conseil d’administration.

« C’est un résultat nettement supérieur aux attentes, et les investisseurs vont s’en réjouir », a déclaré Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, qui attribue une note « neutre » à Berkshire. « Lentement, progressivement et subtilement, nous voyons Greg s’imposer comme le nouveau dirigeant. »

MESURER LA VALEUR INTRINSÈQUE Les investisseurs et les analystes étaient impatients de voir en quoi l’approche de Greg Abel en matière de gestion du capital de Berkshire diffère de celle de Warren Buffett, qui avait eu du mal à déployer ses liquidités vers la fin de ses 60 années à la tête de ce conglomérat de 1 120 milliards de dollars .

Berkshire a clôturé le mois de juin avec 364,7 milliards de dollars de trésorerie, en baisse par rapport au niveau record de 380,2 milliards atteint trois mois plus tôt. Sa politique autorise les rachats d’actions lorsque le cours de l’action est inférieur à sa valeur intrinsèque, telle qu’« évaluée de manière prudente » par Abel après consultation de Buffett.

Le mois dernier, Buffett, qui fêtera ses 96 ans le 30 août, a déclaré à CNBC qu’il continuait de participer aux prises de décision chez Berkshire, et que ni lui ni Abel ne faisaient quoi que ce soit sans l’accord de l’autre. La capitalisation boursière de Berkshire est proche de 1,5 fois sa valeur comptable, c'est-à-dire ses actifs moins ses passifs.

Le rythme des rachats d’actions est comparable à celui atteint par Buffett au début de cette décennie.

L’année 2021 a été la plus importante pour Berkshire en matière de rachats d’actions, avec 27 milliards de dollars d’actions rachetées. « Warren et Greg sont d’excellents investisseurs, et leurs rachats d’actions me donnent confiance dans la valeur actuelle des actions de Berkshire et dans la croissance de leur valeur intrinsèque à l’avenir », a déclaré Macrae Sykes, de Gabelli Funds, qui gère l’ETF Gabelli Financial Services Opportunities. Berkshire constitue sa principale participation. La trésorerie déclarée comprend les 6,8 milliards de dollars que Berkshire a dépensés fin juillet pour acquérir Taylor Morrison, un constructeur immobilier .

Le résultat d’exploitation de Berkshire, qui s’élève à 12,98 milliards de dollars, correspond à environ 9 068 dollars par action de classe A, en hausse par rapport aux 11,16 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

Le résultat net de 25,67 milliards de dollars s’élevait à environ 17 928 dollars par action de classe A, en hausse par rapport aux 12,37 milliards de dollars enregistrés l’année précédente. Les actions de classe A de Berkshire ont progressé de 3 % cette année, sous-performant la hausse de 13 % de l’indice Standard & Poor’s 500 .SPX . Les actions ont sous-performé l’indice de 40 points de pourcentage depuis que Buffett a annoncé en mai 2025 qu’il quitterait son poste de directeur général .

DES RÉSULTATS « ABSOLUMENT CATASTROPHIQUES » CHEZ GEICO, SELON UN ANALYSTE

Geico a vu son bénéfice technique avant impôts chuter de 45 %, en raison d’une hausse des sinistres liés aux accidents et d’une augmentation des dépenses marketing.

L'assureur automobile a augmenté ses dépenses publicitaires pour regagner les clients perdus au cours d'un effort mené sur plusieurs années visant à améliorer la qualité de la souscription et à réduire les frais généraux.

Cathy Seifert a qualifié les résultats de Geico d’« absolument catastrophiques » et a tiré la « sonnette d’alarme », alors que ses concurrents, notamment Allstate ALL.N et Progressive PGR.N , affichent de meilleures performances.

« La question est de savoir si Geico a tardé à augmenter ses tarifs et si elle est aujourd’hui mise à mal par une fréquence de sinistres qui reste élevée », a déclaré Cathy Seifert. « Elle dépense des sommes colossales en publicité, mais à un moment donné, elle devra peut-être mettre un terme à ces dépenses, car cela nuit à son résultat net. » Le bénéfice global des activités d’assurance et de réassurance a reculé de 11 %, les sinistres immobiliers moins importants que prévu et certaines activités d’assurance ayant compensé les résultats de Geico.

Le bénéfice de BNSF a progressé de 6 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars, le chemin de fer ayant transporté davantage de produits de consommation, agricoles et énergétiques, et facturé des prix plus élevés pour le carburant.

Berkshire Hathaway Energy a annoncé une hausse de 27 % de son bénéfice, à 891 millions de dollars, grâce à des marges plus élevées dans le secteur des services publics et à des crédits d’impôt.