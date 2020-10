Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berger dément toute pression sur les administrateurs CFDT d'Engie Reuters • 08/10/2020 à 09:24









BERGER DÉMENT TOUTE PRESSION SUR LES ADMINISTRATEURS CFDT D'ENGIE PARIS (Reuters) - Les représentants de la CFDT au conseil d'administration d'Engie n'ont reçu aucune pression avant le vote favorable à la vente de l'essentiel de la participation de l'énergéticien dans Suez à Veolia, a déclaré jeudi Laurent Berger. "C'est faux, archi-faux", a affirmé le secrétaire général de la CFDT, interrogé sur LCI au sujet d'un article de Mediapart évoquant un appel du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, aux deux administrateurs de la CFDT. Ces derniers n'ont pas participé au vote lundi soir car ils ne possédaient "pas les éléments pour prendre position", a ajouté Laurent Berger, reprochant à l'Etat un "revirement" dans ce dossier entre le moment où il est apparu favorable à l'offre de Veolia et sa consigne donnée à ses représentants au conseil d'Engie de voter contre. "La position de la CFDT, c'est que (...) ce rapprochement là entre Veolia et Suez, il est précipité et il n'apporte pas les garanties sur le maintien de l'emploi", a dit Laurent Berger. "Donc il y a eu non-participation au vote, il n'y a pas eu d'appel de l'Elysée", a-t-il poursuivi. "La CFDT, elle a pris des décisions - et les administrateurs CFDT - seule, en conscience et on n'a pas reçu de pression de quiconque", a insisté son secrétaire général, tout en jugeant qu'il y avait eu "beaucoup d'ambiguïté" dans l'attitude de l'Etat. Le gouvernement a démenti "formellement" dès mercredi toute intervention du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, pour orienter le vote du conseil d'administration d'Engie. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.25% SUEZ Euronext Paris +0.28% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.19%