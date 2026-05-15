 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aux Emirats, Modi plaide pour un détroit d'Ormuz "ouvert et sûr"
information fournie par AFP 15/05/2026 à 16:10

Le Premier ministre indien Narendra Modi au palais présidentiel Rashtrapati Bhavan, à New Delhi, le 6 mai 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le Premier ministre indien Narendra Modi au palais présidentiel Rashtrapati Bhavan, à New Delhi, le 6 mai 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé vendredi à un détroit d'Ormuz "ouvert et sûr" lors d'une brève visite aux Emirats arabes unis, au moment où son pays affronte les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient.

M. Modi a été accueilli par le président Mohammed ben Zayed Al Nahyane à Abou Dhabi, première étape d'une tournée internationale qui se poursuivra aux Pays-Bas.

"Je suis venu dans ma deuxième maison", a déclaré M. Modi à son arrivée aux Emirats arabes unis, pays où il se rend régulièrement et qui abrite une importante communauté indienne, forte d'environ 4,5 millions de personnes. Il en est reparti dans l'après-midi.

Ce déplacement s'inscrit dans un contexte de fortes tensions sur les marchés de l'énergie. Le verrouillage par Téhéran du détroit d'Ormuz a fait grimper les prix mondiaux du gaz et des carburants, mettant sous pression les économies fortement dépendantes des importations énergétiques du Golfe, dont l'Inde.

"Maintenir Ormuz libre, ouvert et sûr est notre plus haute priorité", a affirmé M. Modi, ajoutant que le respect du droit international était "essentiel".

- Diversifier les partenariats -

Troisième importateur mondial de pétrole, l'Inde s'approvisionne habituellement pour environ la moitié de son brut via le détroit, largement paralysé par l'Iran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

L'Inde et les Emirats ont convenu d'étudier une augmentation des capacités de stockage de pétrole du géant émirati Adnoc en Inde jusqu'à 30 millions de barils, ainsi que le stockage de brut au port émirati de Fujaïrah dans le cadre des réserves stratégiques indiennes, selon un communiqué d'Adnoc.

"Cette visite a donné un élan majeur à la sécurité énergétique de l'Inde", a salué sur X le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal.

"La priorité de l'Inde (...) devrait être de passer d'une relation énergétique classique acheteur-vendeur à un partenariat plus large de sécurité énergétique stratégique", a déclaré à l'AFP K.C. Singh, ancien ambassadeur indien en Iran et aux Emirats arabes unis.

En parallèle, M. Modi entend consolider la position de son pays dans une région du Golfe aux équilibres géopolitiques bouleversés. "Les dissensions au sein du Conseil de coopération du Golfe, qui compte six membres, et l'affrontement ouvert entre l'Iran et les Emirats arabes unis ont modifié la géopolitique", souligne M. Singh.

Cette tournée de six jours, qui se poursuivra en Suède, en Norvège et en Italie, traduit la volonté de New Delhi de diversifier ses partenariats économiques et stratégiques tout en s'affirmant comme un pôle industriel et technologique majeur.

- Volet climatique -

Elle permettra d'"approfondir le partenariat de l'Inde avec l'Europe (...) en particulier les liens commerciaux et d'investissement à la lumière du récent accord de libre-échange", a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères.

L'Inde et l'UE ont signé en janvier un accord de libre-échange qualifié de "mère de tous les accords".

Cette photo diffusée le 8 mai par la Marine américaine montre un destroyer américain bloquant un pétrolier iranien au large de l'Iran, le 24 avril 2026 ( US NAVY / - )

Cette photo diffusée le 8 mai par la Marine américaine montre un destroyer américain bloquant un pétrolier iranien au large de l'Iran, le 24 avril 2026 ( US NAVY / - )

Vis-à-vis des pays nordiques, l'Inde veut "se positionner comme un partenaire fiable sur les plans économique, technologique et des énergies propres", explique à l'AFP Anil Wadhwa, ex-ambassadeur indien, notamment en Italie et en Pologne.

Aux Pays-Bas, les discussions porteront notamment sur le renforcement des échanges bilatéraux (23,7 milliards d'euros l'an dernier), ainsi que sur la défense, les semi-conducteurs, l'eau, l'agriculture et la santé.

Dimanche, Narendra Modi sera en Suède pour s'adresser à un forum de dirigeants d'entreprises européennes aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avant de se rendre en Norvège le lendemain pour un sommet entre l'Inde et les pays nordiques.

New Delhi, qui dispose d'une base de recherche arctique sur l'île norvégienne de Svalbard, suit de près les conséquences de l'ouverture des routes maritimes liée à la fonte des glaces due au changement climatique pour son trafic.

"La fonte des glaces a des conséquences directes sur la mousson en Inde et notre sécurité alimentaire", souligne le député indien Shashi Tharoor, dans le quotidien Indian Express.

La dernière étape sera l'Italie, le 19 mai, où M. Modi rencontrera la Première ministre Giorgia Meloni, avec laquelle il entretient une relation étroite.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pêcheurs devant des lettres géantes "La Russie commence ici" sur la rivière Velikaïa à Pskov, le 17 avril 2026 en Russie ( / Olga MALTSEVA )
    Aux portes de pays baltes en alerte, la résignation de Russes de Pskov
    information fournie par AFP 15.05.2026 16:54 

    L'Europe à un jet de pierre mais l'Europe fermée, l'Europe sur le qui-vive: à Pskov, ville russe proche de l'Estonie et de la Lettonie, des habitants disent ignorer les craintes baltes d'une extension du conflit et vivre au présent, en collectant de l'aide pour ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'un rassemblement des catholiques allemands à Wurtzbourg
    Merz : "Je ne conseillerais pas à mes enfants de vivre aux États-Unis"
    information fournie par Reuters 15.05.2026 16:54 

    Le chancelier allemand Friedrich ‌Merz a déclaré vendredi qu’il déconseillerait à ses enfants de vivre ou d’étudier aux ​États-Unis dans le climat actuel. "Aujourd’hui, même les personnes les mieux formées en Amérique ont beaucoup de mal à trouver un emploi", a ... Lire la suite

  • Une procession de jeunes mariés participant à une cérémonie de mariage collectif dans la ville de Gaza, le 11 mai 2026. ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    A Gaza, un mariage collectif au milieu des décombres pour "continuer à vivre"
    information fournie par AFP 15.05.2026 16:51 

    Entre les rangées de tentes surpeuplées et les immeubles en ruines de Gaza-ville, une procession de jeunes mariés s'étire: des hommes en costumes sombres avancent aux côtés de mariées en robes blanches brodées, bouquets de fleurs rouges à la main. La joie se lit ... Lire la suite

  • Adolescent tué à Nantes: le quartier sous le choc
    Adolescent tué à Nantes: le quartier sous le choc
    information fournie par AFP Video 15.05.2026 16:24 

    Des impacts de balles étaient visibles vendredi dans la porte d'entrée d'un immeuble de la cité de Port-Boyer, à Nantes. La veille, un adolescent a été tué dans une fusillade, sur fond de narcotrafic.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank